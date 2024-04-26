Рассмотрение резолюции по событиям в Сребренице в ООН отложено до 6 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на которой планируется рассмотреть резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом, перенесено со 2 на 6 мая, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на постпреда Боснии и Герцеговины при ООН Златко Лагумджию.

"Мы направляем текст резолюции на пересмотр, поскольку у ряда стран-членов ООН есть еще некоторые предложения. ГА ООН точно соберется 6 мая. Мы хотим дать каждому больше времени для ознакомления с реальными фактами, чтобы все, даже те, кто сейчас, может быть, и против, выразили свои пожелания", - приводит телеканал слова Лагумджии.

Сербия, которая выступает резко против этой резолюции, в настоящий момент ведет активную дипломатическую кампанию в Нью-Йорке, цель которой заключается в том, чтобы количество голосов "против" и "воздержавшихся" перевесило тех, кто проголосует "за".

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик ранее заявлял, что одобрение этой резолюции приведет Боснию и Герцеговину к распаду: "Ситуация драматично изменится, хотим мы этого или не хотим. В отношениях с боснийцами возникнет китайская стена. Мы не желаем делить с ними ни воздух, ни какие-либо другие ценности. Они обвиняют нас в том, что мы совершили геноцид, и при этом осознают, что этого никогда не происходило", - сказал он во вторник в интервью телеканалу РТРС.

"Сербский народ никогда не согласится с нарративом Сараево и части международного сообщества о так называемом геноциде в Сребренице", - добавил Додик.

"То, что резолюция ускорит примирение, - гнусная ложь. Это измышление, которое указывает на пропагандистские намерения, и ни на что другое", - подчеркнул президент Республики Сербской.

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Каждый год 11 июля власти Боснии и Герцеговины проводят в Сребренице памятную церемонию.