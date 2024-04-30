Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге во вторник.

Кроме того, он сообщил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, "осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt"", - сказал Попов.