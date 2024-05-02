ВВП Грузии в I квартале вырос на 7,8%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ВВП Грузии в январе-марте 2024 года вырос на 7,8%. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии со ссылкой на предварительные данные.

"По предварительной оценке, в марте 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост реального ВВП составил 8,2%, а средний рост в январе-марте 2024 года определен на уровне 7,8%", - говорится в сообщении.

По данным статистики, в марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года основными драйверами экономического роста стали обрабатывающая промышленность, сфера информации и коммуникации, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность, связанная с недвижимостью. Тенденция к снижению наблюдалась в строительном, энергетическом, транспортном и складском секторах.

В 2023 году ВВП Грузии вырос на 7% после роста на 10,4% в 2022 году.

Правительство Грузии ожидает увеличения ВВП страны в 2024 году на 5,2%, Нацбанк – на 5%, Азиатский банк развития – на 5%. Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста Грузии в этом году до 5,2%, МВФ – до 5,7%.