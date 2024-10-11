Кобахидзе прогнозирует падение ВВП Грузии на 18% в случае введения санкций против России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Введение Грузией санкций против России, по оценке экспертов, приведет к падению ВВП республики в первый год минимум на 10%, возможно углубление рецессии до 18%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире общественного ТВ-вещателя Аджарии.

"Доля всей нашей внешней торговли в торговле России составляет 0,3%. Понятно, что введение санкций против России с нашей стороны не окажет никакого влияния. Мы не могли навредить России. Что касается обратного эффекта, то мы попросили экономистов посчитать, и по их расчетам, у нас в первый год будет минимум 10% падение (экономики- ИФ), а при пессимистическом сценарии падение может дойти и до минус 18%", - сказал он.

Он напомнил, что во время пандемиии экономика Грузии упала на 6,5%. "Падение на 10% означает экономический коллапс, а это, в конечном итоге, будет способом смены правительства", - считает премьер.

Правительство Грузии ожидает увеличения ВВП страны в 2024 году на 8%.

В 2023 году экономика Грузии выросла на 7% после увеличения на 10,4% в 2022 году.

9 октября Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, призвал Тбилиси ввести санкции против России.