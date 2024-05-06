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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Си Цзиньпин призвал к координации с ЕС по стратегическим вопросам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китаю и ЕС следует наладить координацию по стратегически важным вопросам, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"ЕС и Китай - два крупных центра силы в мире. Им следует оставаться партнерами, продолжать диалог и сотрудничество (...), укреплять взаимное доверие в стратегических сферах, работать над координацией действий по стратегически важным вопросам", - приводят французские СМИ слова Си Цзиньпина на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон в свою очередь заявил о важности выработки "справедливых правил для всех" в том, что касается торговли между КНР и Европой.

Он признал, что для европейского континента крайне важны отношения с Пекином. "Будущее нашего континента совершенно точно будет зависеть, в частности, от того, сможем ли мы продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем", - считает Макрон.

Французский президент также назвал "совершенно необходимой" координацию с Пекином по поводу крупных международных кризисов: украинского и ближневосточного.

Си Цзиньпин КНР ЕС Эммануэль Макрон
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