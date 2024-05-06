Си Цзиньпин призвал Париж к совместным мерам для предотвращения холодной войны

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пекин и Париж должны приложить совместные усилия по предотвращению "новой холодной войны", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны придерживаться независимости и совместно работать над предотвращением новой холодной войны или блокового противостояния", - информирует агентство "Синьхуа".

Помимо этого, лидер КНР призвал Францию "проявлять дальновидность и оказывать совместное содействие справедливой и упорядоченной многополярности мира".

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном в Париже. Ранее в понедельник также прошла трехсторонняя встреча с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.