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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Евросоюз не будет продлевать мандат своей обучающей миссии для армии Мали

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Государства-члены Евросоюза приняли решение не продлевать мандат миссии военного обучения EUTM Мали (European Union Training Mission Mali) после 18 мая 2024 года, сообщила в среду Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Как отмечается в опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕВС, такое решение принято "после стратегического обзора и консультаций, проведенных с властями Мали, а также принимая во внимание развитие политической ситуации и ситуации в сфере безопасности на местах".

В документе напоминается, что за 11 лет присутствия в Мали миссия EUTM по просьбе местных властей оказывала поддержку малийским вооруженным силам, а также объединенным силам группы стран G5 Сахель, "внося свой вклад в борьбу с террористической угрозой посредством развития сил безопасности и обороны Мали".

В Брюсселе уточняют, что "каналы политического диалога, сотрудничества в сфере безопасности и технического сотрудничества остаются открытыми, в частности, через посредство делегации ЕС в Бамако, гражданской операции EUCAP Сахель Мали и региональной консультативной и координационной ячейки ЕС для Сахеля".

ЕВС заверила в "приверженности ЕС малийскому народу".

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

На фоне резкого ухудшения отношений между пришедшим к власти режимом и Парижем страну по требованию малийских властей покинул французский военный контингент.

ЕС Евросоюз Мали
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