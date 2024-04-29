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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Генсек НАТО назвал приоритетным вопрос передачи батарей Patriot Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о передаче Украине батарей Patriot на данный момент является приоритетным для НАТО, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Наш приоритет - передача Patriot", - сказал он на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которая транслировалась на сайте НАТО.

Столтенберг отметил, что также считает важным ремонт уже имеющихся у Украины систем ПВО. Еще одной проблемой он назвал поставку союзниками по альянсу ракет для систем ПВО Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужны не только Patriot, но и другие системы, например - NASAMS. "Требуется эшелонированная система ПВО", - подытожил Столтенберг.

Украина НАТО Йенс Столтенберг Patriot
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