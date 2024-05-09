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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Тегеране пообещали разработать ядерное оружие при экзистенциальной угрозе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Иран изменит свою позицию относительно ядерного оружия и займется его разработкой в случае появления экзистенциальной угрозы для государства, заявил советник верховного лидера Исламской Республики Камаль Каррази в интервью иранским СМИ.

"У нас не останется выбора кроме как получить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза Ирану. У нас не будет выбора, кроме как изменить нашу ядерную доктрину", - сказал он, выдержки его заявления приводит портал канала "Аль-Джазира".

В начале 2000-х годов верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выпустил указ, запрещающий создание ядреного оружия на основании законов ислама, рассматривающих это как грех.

Тегеран Камаль Каррази Али Хаменеи
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