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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Британские метеорологи объявили штормовое предупреждение для ряда регионов страны

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявило в воскресенье для ряда регионов страны метеорологическое агентство Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

По данным метеорологов, опасная ситуация в течение дня может сложиться в западной и центральной частях Северной Ирландии, а также в Уэльсе и в Шотландии.

На фоне бурь и штормов во многих районах могут произойти наводнения.

"Возможно быстрое затопление домохозяйств и объектов инфраструктуры, - отметили метеорологи. - Ущерб может быть нанесен водой, молниями и штормовыми ветрами".

Великобритания Уэльс Шотландия Северная Ирландия
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