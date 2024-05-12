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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Президентские выборы в Литве состоялись при явке почти в 60%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Литве в воскресенье состоялись президентские выборы, а также обязывающий референдум о легализации двойного гражданства.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, на президентских выборах всего проголосовали 59,37% избирателей: 47,78% избирателей пришли на выборы в воскресенье и еще 11,59% проголосовали заранее.

Более высокая явка в первом туре президентских выборов была зафиксирована только в 1993 и 1997 годах, когда проголосовали 78,6% и 71,45% граждан, имеющих право голоса, соответственно. В последующие годы явка колебалась от 48,4% (2004) до 53,9% (2002).

Общее число граждан, внесенных в списки избирателей в этом году, составило 2 млн 385 тыс. 234 человека.

За президентское кресло боролись восемь политиков.

Согласно опросам общественного мнения, действующий президент Гитанас Науседа, претендующий на переизбрание, выйдет во второй тур с одним из своих соперников - выдвинутой консерваторами премьер-министром Ингридой Шимоните или беспартийным юристом Игнасом Вегеле.

Науседа, проголосовавший в воскресенье на выборах главы государства, видит необходимость в корректировке состава правительства. "Президент, даже в случае, как говорится, технической реорганизации правительства все равно должен взять на себя инициативу и внести коррективы, если он считает это необходимым, а я считаю, что это необходимо сделать", - сказал он журналистам в Вильнюсе.

Что касается референдума о легализации двойного гражданства, то на нем предлагалось изменить Конституцию, исключив из нее положение, которое теперь препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство, - о том, что "кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другого государства одновременно". Необходимо также высказать мнение по поводу измененной редакции Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом".

Для того, чтобы это положение было легитимизировано, за него на референдуме должно проголосовать более половины всех граждан Литвы, имеющих право голоса. Эта планка не была достигнута и такой референдум был сочтен несостоявшимся в 2019 году. Тогда 956 564 человека проголосовали за легализацию двойного гражданства, или 38% избирателей.

Литва
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