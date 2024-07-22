Президент Литвы назначил Шимоните премьером и поручил сформировать правительство

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник подписал указ о назначении Ингриды Шимоните на должность премьер-министра и поручил ей в 15-дневный срок сформировать кабинет министров.

Науседа одержал победу на президентских выборах в мае. Инаугурация главы государства прошла 12 июля. В тот же день правительство Литвы во главе с Шимоните сложило полномочия. Науседа сразу же декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.

Состоялась так называемая "отставка вежливости" когда премьер проверяет, пользуется ли она доверием парламента. 16 июля Сейм выразил доверие Шимоните.

Премьер должна будет представить президенту на утверждение возглавляемый ею кабинет министров, в котором, как сказал Науседа еще во время президентской избирательной кампании, он хотел бы видеть изменения.

Однако ранее правящие партии утверждали, что процедура сложения полномочий носит чисто церемониальный характер и что изменения в кабинете министров должны зависеть от премьера.

Лидеры правящих либеральных партий также заявили, что не стоит менять министров, поскольку в октябре предстоят выборы в Сейм.

Науседа будет занимать пост президента до 2029 года. Впервые он занял пост главы государства в 2019 году.