Объем нового банковского кредитования в Китае в апреле был минимальным за 9 месяцев

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в апреле составил 731 млрд юаней ($101 млрд), говорится в отчете Народного банка Китая.

Это минимальный показатель за девять месяцев (с июля 2023 года). В марте объем кредитования составлял 3,09 трлн юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение в прошлом месяце до 1,2 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Объем нового банковского кредитования в январе-апреле составлял 10,19 трлн юаней, по данным НБК.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в апреле был отрицательным в размере 200 млрд юаней. Показатель опустился ниже нуля впервые с января 2002 года.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 7,2% в годовом выражении – до 301,19 трлн юаней.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) снизился на 1,4% – до 66,01 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец апреля составлял 291,59 трлн юаней, что на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщает агентство "Синьхуа".