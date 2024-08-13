В Китае в июле объем нового банковского кредитования упал почти в 10 раз

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В КНР в июле 2024 года объем нового банковского кредитования в национальной валюте сократился до 260 млрд юаней ($36,28 млрд) по сравнению с 2,13 трлн юаней в июне, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 450 млрд юаней, по данным Trading Economics.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле упал до 770 млрд юаней по сравнению с 3,3 трлн юаней месяцем ранее.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 6,3% в годовом выражении. Месяцем ранее рост составлял 6,2% и был минимальным за все время подсчетов.