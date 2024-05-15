Боррель заявил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, заявил в среду высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Эта операция еще больше подрывает распределение гуманитарной помощи в секторе Газа и ведет к еще большему внутреннему перемещению населения, голоду и человеческим страданиям", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в Брюсселе.

Боррель указал на то, что более миллиона мирных жителей укрываются в Рафахе и его окрестностях, и им было приказано эвакуироваться в районы, которые, по мнению ООН, не могут считаться безопасными.

"Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения", - сказано в документе.

Евросоюз призвал Израиль "воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах".

Боррель предупредил, что "если Израиль продолжит военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезное напряжение в отношениях ЕС с Израилем".