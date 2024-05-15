Путин назвал покушение на премьера Словакии чудовищным преступлением

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой, в которой осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

"С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Он отметил, что знает Фицо "как мужественного и сильного духом человека". "Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", - написал президент РФ.

Путин попросил передать Фицо "слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления".

В свою очередь, в МИД РФ подчеркнули, что Россия "решительно осуждает нападение и желает скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо".

Комментируя заявления президента Словакии, призвавшей в связи с покушением на премьер-министра к "прекращению ненавистной риторики", официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что "прежде чем что-либо говорить, кого-либо обвинять, должно пройти хотя бы первичное расследование, должны сказать свое слово правоохранительные органы". "Но хочу обратить внимание на то, что эту самую ненавистную риторику Запад культивировал годами", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Реакция мировых лидеров

Президент США Джо Байден в среду заявил, что осуждает атаку на премьера Словакии и надеется на его скорейшее выздоровление.

"Мы с Джилл (супруга Байдена - ИФ) молимся за быстрое выздоровление Фицо, наши мысли – с его семьей и народом Словакии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Мы осуждаем этот ужасный акт насилия", - добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "в ужасе и шоке" от событий в Словакии, и пожелал Фицо "сил для скорейшего выздоровления".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь отметил, что "мы снова увидели недопустимую атаку на политика".

Премьер Испании Педро Санчес указал, что "в ужасе и возмущен" атакой на премьера Словакии. "Ничто никогда не сможет оправдать насилие", - подчеркнул он.

Премьер Великобритании Риши Сунак со своей стороны заявил, что "все наши мысли с премьером Фицо и его семьей". Он назвал произошедшее "ужасными новостями".

Покушение на Фицо

Фицо был ранен в среду во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы, он доставлен в больницу города Банска-Бистрица в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан. По данным европейских СМИ, им оказался 71-летний мужчина, проживающий на юго-востоке Словакии. Он является писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

В правительстве Словакии сообщили, что состояние раненого Фицо тяжелое, есть угроза для его жизни.

Фицо занимал пост премьера Словакии с 2006 по 2010 год, затем с 2012 по 2018 год. После победы его партии "Направление - социальная демократия" на выборах в 2023 году он вновь возглавил правительство страны.

Свою политическую карьеру Фицо начал в 1980-х годах как член Коммунистической партии Чехословакии.

В 1999 году он создал собственную партию "Направление - социальная демократия".

Ранее Фицо неоднократно выступал против продолжения поставок вооружений Украине. Он также обещал воспользоваться правом вето в случае возможного вступления Украины в НАТО и высказывался против вступления Украины в ЕС. Кроме того, Фицо считает антироссийские санкции Запада неэффективными.

Фицо женат, у него есть сын. Помимо словацкого, владеет английским и русским.