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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Ночью улицы Бишкека будут патрулировать милиционеры и дружинники

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - 2,7 тыс. милиционеров и тысяча дружинников ночью будут патрулировать Бишкек, сообщает пресс-служба МВД Киргизии.

После ночных беспорядков милиция перешла на усиленный режим несения службы. У здания ГУВД Бишкека прошел гарнизонный развод. Здесь добровольцы могут вступить в ряды дружинников.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. По информации МВД Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В Минздраве страны сообщили о 29 пострадавших в ходе беспорядков. Одному гражданину Пакистана диагностирован перелом челюсти.

Бишкек МВД Пакистан Киргизия
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