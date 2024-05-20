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Рабочие британской базы ядерных подлодок планируют провести забастовку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Более 600 рабочих компании Babcock Marine Ltd собираются провести забастовку на британской базе стратегических подводных лодок Клайд в связи с отказом работодателей повышения заработной платы на фоне роста инфляции, сообщил профсоюз Unite.

Сотрудники компании, которая предоставляет специализированные услуги для обслуживания британских подводных лодок ядерного сдерживания, заявили, что база в Шотландии "столкнется со значительными сбоями в результате забастовки".

На военно-морской базе Клайд, одной из трех основных баз британского Королевского флота, размещаются четыре британские стратегические атомные подводные лодки класса Vanguard, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами Trident.

Великобритания Babcock Marine Ltd Unite
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