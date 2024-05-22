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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Schneider Electric прекратила переговоры о покупке разработчика ПО Bentley Systems

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Французская Schneider Electric отказалась от потенциальной сделки с американским разработчиком программного обеспечения (ПО) для проектирования инфраструктуры Bentley Systems.

Эта сделка могла стать крупнейшим приобретением в истории Schneider Electric, отмечает MarketWatch. О начале переговоров компании объявили в апреле. В тот момент капитализация Bentley Systems составляла $15,6 млрд.

Schneider Electric заявила в среду, что переговоры вокруг "стратегической сделки", о которых он сообщал в апреле, "теперь взаимно прекращены".

Цена бумаг Bentley Systems падает на 7,8% в ходе торгов в среду. Котировки акций Schneider Electric растут на 1%, с начала текущего года рыночная стоимость французской компании увеличилась на 28,5% (почти до $130 млрд).

Schneider Electric является производителем распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики. В 2017 году компания приобрела мажоритарную долю в британском разработчике программного обеспечения Aveva Group, которому передала свои активы в сфере ПО. В январе 2023 года французская компания полностью выкупила Aveva.

Schneider Electric Bentley Systems
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