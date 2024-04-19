Schneider Electric обсуждает "стратегическую сделку" с разработчиком ПО Bentley Systems

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Французская Schneider Electric ведет переговоры о возможной сделке с американским разработчиком программного обеспечения для проектирования инфраструктуры Bentley Systems, рыночная стоимость которого составляет $15,5 млрд.

Schneider Electric сообщила, что компании ведут переговоры о потенциальной "стратегической сделке".

"Переговоры находятся на предварительной стадии, и уверенности в том, что какое-либо соглашение будет достигнуто, нет", - отмечается в сообщении.

Schneider Electric таким образом подтвердила появившуюся ранее в газете The Wall Street Journal информацию о переговорах с Bentley Systems. По данным WSJ, Schneider Electric хочет объединить свой бизнес в сфере программного обеспечения с американской компанией.

Переговоры с Bentley Systems являются частью стратегии в сегменте программного обеспечения, предусматривающей постоянный поиск инвестиционных возможностей, отмечают в Schneider Electric.

По данным WSJ, обсуждаемая двумя компаниями сделка предполагает, что Bentley Systems останется публичной компанией.

В 2017 году Schneider Electric приобрела мажоритарную долю в британском разработчике программного обеспечения Aveva Group, которому передала свои активы в сфере ПО. В дальнейшем французская компания решила полностью выкупить Aveva, эта сделка была закрыта в январе 2023 года.

Schneider Electric является производителем распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.