Военные на Тайване приведены в состоянии повышеной готовности из-за учений КНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тайванские военные предпринимают повышенные меры безопасности в связи с комплексными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова, сообщает Associated Press.

В частности, командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.

В военном ведомстве заявили, что маневры НОАК "подрывают региональный мир и стабильность", в том числе в Тайванском проливе. Военные зафиксировали присутствие в регионе 15 кораблей ВМС КНР, 26 кораблей береговой охраны, 33 самолетов НОАК. Боевых стрельб они не вели.

Ранее НОАК обнародовала карту учений, зону которых окружают Тайвань с пяти направлений. В береговой охране в свою очередь сообщали, что ее маневры пройдут около островов Цзиньмыньдао и Мацзу, контролируемых Тайбэем.

Представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си ранее информировал, что в нынешних учениях задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. Он отметил, что целью учений является проверка "реальных боевых возможностей" сил Восточной зоны боевого командования.

Также он добавил, что учения также станут ответом на "сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.