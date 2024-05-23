ЕС выразил обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила о заинтересованности ЕС в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе на фоне начавшихся учений китайской армии вокруг Тайваня, призвав стороны к сдержанности.

"Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних действий, которые изменяют статус-кво силой или принуждением", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Как подчеркивается в документе, "всем сторонам следует проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", которую следует разрешать посредством диалога.

В четверг вокруг Тайваня начались комплексные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило китайское министерство обороны.

В свою очередь тайванские военные предпринимают повышенные меры безопасности в связи с этими учениями НОАК вокруг острова, передало Associated Press.

В частности, тайваньское командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.