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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

ЕС выразил обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила о заинтересованности ЕС в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе на фоне начавшихся учений китайской армии вокруг Тайваня, призвав стороны к сдержанности.

"Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних действий, которые изменяют статус-кво силой или принуждением", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

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Как подчеркивается в документе, "всем сторонам следует проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", которую следует разрешать посредством диалога.

В четверг вокруг Тайваня начались комплексные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило китайское министерство обороны.

В свою очередь тайванские военные предпринимают повышенные меры безопасности в связи с этими учениями НОАК вокруг острова, передало Associated Press.

В частности, тайваньское командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.

ЕС Китай Тайвань
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