Вучич заявил, что резолюция ГА ООН по Сребренице усугубит ситуацию в регионе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице, принятая Генеральной ассамблеей ООН в четверг, способствует лишь большему разделению в регионе, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании ассамблеи.

"Раны станут глубже, разделение увеличится", - сказал он.

"Обеспечит ли эта резолюция мир и стабильность в будущем? У меня есть сомнения в этом, - отметил Вучич. - Нам придется работать, чтобы поддержать мир и стабильность, и мы будем делать это".

"Я лишь могу надеяться на признание всех других геноцидов, в том числе геноцида против сербского народа в Первую мировую войну. Огромную цену заплатил сербский народ и во Второй мировой войне, поскольку он был настроен против нацизма", - продолжил президент Сербии.

По словам Вучича, эта резолюция откроет ящик Пандоры, потому как ООН может столкнуться с десятками подобных резолюций по вопросам о геноциде.

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал резолюцию провальной, так как странам, поддержавшим ее, даже не удалось набрать большинства - стран, высказавшихся против, воздержавшихся или не голосовавших, оказалось значительно больше.

"Почти 110 стран не голосовали, были против или воздержались. Это провальная резолюция, и это означает, что ООН не поддержала ее. План по навязыванию сербам геноцида успехом не увенчался", - сказал Додик.

Он добавил, что "американцы скажут, что 84 голосов "за" достаточно, но надо бы их спросить, "по какому принципу этого достаточно".

Додик напомнил, что правительство Республики Сербской подняло вопрос о мирном размежевании с федерацией Боснии и Герцеговины. "После этого у нас нет причин оставаться вместе", - резюмировал он.

Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) являются двумя субъектами федеративного государства Босния и Герцеговина.

Голосование по резолюции

На ГА ООН в четверг состоялось голосование о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом. В поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, 68 стран воздержались. Несмотря на то, что количество стран, выступивших против или воздержавшихся, перевесило тех, кто выступил "за", резолюция была принята.

Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались в Белграде, а также руководство боснийских сербов.

Голосование по этой резолюции несколько раз переносили с формулировкой "для более детального рассмотрения и внесения предложений".