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Стратегические бомбардировщики ВВС США покинули Европу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress после месячного пребывания в Великобритании вернулась на свою авиабазу постоянного базирования Майнот (штат Северная Дакота, США), сообщило в пятницу командование ВВС США в Европе.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, в конце мая были переброшены на авиабазу Фэрфорд в Англии для "рутинного развертывания бомбардировочной оперативной группы", сообщало командование.

По его данным, бомбардировщики B-52 в Европе выполняли полеты, взаимодействуя с британскими, шведскими, французскими, польскими, германскими боевыми самолетами, в том числе над Балтикой.

ВВС США
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