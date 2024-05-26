Лидеры Китая и Японии прибыли в Сеул в преддверии трехсторонней встречи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер КНР Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыли в воскресенье в Сеул, где, как ожидается, состоятся двусторонние переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а также трехсторонняя встреча лидеров этих стран, передает Associated Press.

Ожидается, что южнокорейский президент проведет переговоры по отдельности с обоими премьерами.

На 27 мая у них запланирована трехсторонняя встреча, которая пройдет впервые с 2019 года. Ожидается, что они обсудят сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, вопросы здравоохранения, технологии, климатические изменения и другие темы.

По итогам этих встреч не ожидается заявлений для прессы, однако, как отмечает агентство сам факт встреч на таком уровне указывает на намерение трех сторон улучшить отношения.

Встречи лидеров Китая, Японии и Южной Кореи проводятся с 2008 года, однако в последние годы переговоры не состоялись из-за пандемии COVID-19 и напряженности между тремя странами.