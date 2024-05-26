Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Лидеры Китая и Японии прибыли в Сеул в преддверии трехсторонней встречи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер КНР Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыли в воскресенье в Сеул, где, как ожидается, состоятся двусторонние переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а также трехсторонняя встреча лидеров этих стран, передает Associated Press.

Ожидается, что южнокорейский президент проведет переговоры по отдельности с обоими премьерами.

На 27 мая у них запланирована трехсторонняя встреча, которая пройдет впервые с 2019 года. Ожидается, что они обсудят сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, вопросы здравоохранения, технологии, климатические изменения и другие темы.

По итогам этих встреч не ожидается заявлений для прессы, однако, как отмечает агентство сам факт встреч на таком уровне указывает на намерение трех сторон улучшить отношения.

Встречи лидеров Китая, Японии и Южной Кореи проводятся с 2008 года, однако в последние годы переговоры не состоялись из-за пандемии COVID-19 и напряженности между тремя странами.

Китай Япония Южная Корея Сеул Ли Цян Фумио Кисида Юн Сок Ёлем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 670 человек могли погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее

Более 670 человек могли погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее

Президент Грузии на параде в Тбилиси призвала сохранить курс на евроинтеграцию

Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

Италия против отмены запретов на использование Киевом оружия НАТО для ударов по РФ

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов
Обострение палестино-израильского конфликта

Боррель напомнил Израилю, что решения суда ООН обязательны к исполнению

Пашинян объяснил экстренную посадку вертолета плохими погодными условиями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });