Южная Корея, Япония и КНР договорились наращивать сотрудничество в экономике

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, председатель Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Сеуле пришли к соглашению по активизации сотрудничества, говорится в их совместном заявлении.

"Мы определим и осуществим проекты по сотрудничеству, которые будут взаимно выгодны, в ряде ключевых сфер", - заявили они. Среди этих сфер указаны экономическое сотрудничество и торговля, а также наука и технологии.

Участники встречи договорились работать над созданием "свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, транспарентной, инклюзивной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды", а также "над укреплением сотрудничества в сфере логистики поставок".

Кроме того, Сеул, Пекин и Токио "подтвердили, что поддержание мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии является их общим интересом и общей ответственностью".