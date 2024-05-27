Премьер КНР высказался за сотрудничество с Японией при соблюдении китайских интересов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о готовности к развитию отношений между странами на основе консенсуса, достигнутого на встрече главы японского кабинета с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

"Я надеюсь, что Япония и Китай будут работать сообща, чтобы (...) претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, постоянно укреплять взаимное доверие, углублять сотрудничество, должным образом контролировать разногласия и стремиться к построению конструктивных и стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эры", - приводятся слова Ли Цяна в сообщении МИД КНР в понедельник.

Премьер Госсовета Китая сказал, что исторические проблемы и тайваньский вопрос "являются основными принципиальными вопросами, связанными с политической основой китайско-японских отношений".

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является красной линией. Я надеюсь, что Япония выполнит свои обещания и создаст позитивную атмосферу для постоянного развития отношений между двумя странами", - подчеркнул он.

Ли Цян упомянул также проблему сброса загрязненной воды с японской АЭС "Фукусима-1", которая, по его словам, "связана со здоровьем всего человечества, глобальной морской средой и интересами международной общественности".

Он отметил, что "Китай является главной заинтересованной стороной", и выразил надежду, что Япония "будет проявлять искренность и конструктивный подход к таким вопросам, как долгосрочные международные механизмы мониторинга, серьезно относиться к законным и обоснованным опасениям внутри страны и за рубежом и эффективно выполнять свои собственные обязанности и обязательства".

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в релизе.

Встреча состоялась в Сеуле "на полях" саммита Китая-Япония-Южная Корея.