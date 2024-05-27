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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - После эпидемии коронавируса отмечается увеличение количества заболевших рассеянным склерозом, сообщил на пресс-конференции директор института клинической неврологии, руководитель Отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко.

Он добавил, что больных стало больше по всему миру.

По его словам, есть два основных доказанных фактора, запускающих обострение рассеянного склероза - это любая вирусная инфекция и длительное психоэмоциальное напряжение, хронический стресс.

"Коронавирус, как и любой вирус, мог вызывать обострение заболевания. Более тяжелое течение коронавирусной инфекции при рассеянном склерозе не отмечено", - отметил Бойко.

В России около 150 тысяч человек страдают рассеянным склерозом; количество заболевших в стране, как и во всем мире, увеличивается, отметил эксперт. В мире таких пациентов около 3,5 миллиона.

"Ситуация такая, что сейчас этот диагноз ставится новому человеку каждые пять минут в мире, где-то каждые пять минут кому-то ставят диагноз рассеянный склероз", - отметил он, уточнив, что прирост заболевших происходит, в первую очередь, за счет молодых женщин.

Эпидемия одиночества

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COVID-19 Коронавирус ФМБА Алексей Бойко
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