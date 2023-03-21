В США зафиксировали резкий рост заболеваемости смертельно опасной грибковой инфекцией

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Редкое и иногда смертельно опасное грибковое заболевание, вызванное грибком Candida auris, распространяется на территории США, предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам представителей здравоохранения, в стране зафиксирован резкий рост случаев заболевания. В настоящее время заболевание отслеживается в половине штатов.

По мнению представителей CDC , пандемия коронавируса усугубила распространение грибка, поскольку повышенное внимание к вирусу COVID-19 означало, что выявлению Candida auris уделялось меньше внимания.

Отмечается, что грибок поражает в первую очередь пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Грибок обычно не представляет опасности для молодых людей.

Согласно CDC , он не поддается лечению традиционными противогрибковыми препаратами и приводит к смертности в 60% случаев.

Представители здравоохранения заявили, что устойчивость грибка к противогрибковым препаратам "особенно беспокоит", поскольку эти лекарства часто являются первым вариантом лечения.

"Рост числа случаев резистентности к эхинокандинам и свидетельств передачи особенно беспокоит, поскольку эхинокандины являются терапией первой линии при инвазивных кандидозных инфекциях, включая Candida auris", - говорится в исследовательской статье о распространении грибка.

В CDC заявили, что необходимо улучшать методы выявления и инфекционного контроля для предотвращения распространения Candida auris.

Согласно статистике CDC, в 2022 году в США было зарегистрировано по меньшей мере 2377 подтвержденных случаев заболевания. При этом в 2020 году было подтверждено всего 757 случаев.

Впервые о заболевании было сообщено в Японии в 2009 году. Однако самый ранний штамм был обнаружен в Южной Корее в 1996 году.