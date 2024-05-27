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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Польша вводит ограничения на передвижения российских дипломатов по стране

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Польша вводит ограничения для российских дипломатов на передвижения внутри страны, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра иностранных дел республики Радослава Сикорского.

"Мы ожидаем, что и другие страны последуют нашему примеру", - заявил он журналистам в Брюсселе.

Сикорский добавил, что российское посольство в скором времени официально проинформируют об этом решении.

Ограничения не коснутся российского посла, отмечает агентство.

Как только решение вступит в силу, персонал в посольстве в Варшаве не сможет покидать пределы столичного района Мазовия, расположенного в центральной и северо-восточной части страны. Передвижения сотрудников консульств также ограничат территориями регионов, где они расположены.

Польша Радослав Сикорский
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