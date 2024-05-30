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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Москва пообещала ответить на ограничения для дипломатов РФ в Польше

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона получила ноту от Варшавы по поводу ограничения передвижений российских дипломатов в стране, предпримет ответные меры в отношении польских дипломатов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 мая посольством России в Варшаве была получена нота МИД Польши, которая вводит ограничение свободного перемещения российских дипломатов по Польше. С 1 июня нам предлагается нотой заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников российского посольства в Варшаве, а также российских генеральных консульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам дипломата, "Россия предпримет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге".

В понедельник, 27 мая, стало известно, что Польша вводит ограничения для российских дипломатов на передвижения внутри страны.

"Мы ожидаем, что и другие страны последуют нашему примеру", - заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Также сообщалось, что ограничения на передвижение дипломатов РФ не коснутся российского посла.

МИД РФ Мария Захарова Польша
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