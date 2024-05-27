МАГАТЭ сообщило, что Иран за квартал увеличил запасы высокообогащенного урана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тегеран за квартал вновь увеличил запасы обогащенного до 60% урана – на 20,6 кг по сравнению с данными на момент февральского отчета МАГАТЭ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на квартальный доклад этого агентства.

Таким образом, к настоящему моменту иранские запасы урана, обогащенного до уровня 60%, достигли 142,1 кг. Для производства ядерного оружия необходимо обогащение урана до 90%.

Кроме того, по данным МАГАТЭ, общий объем запасов всех видов обогащенного урана за квартал вырос на 675,8 кг и в мае составил 6201,3 кг.

Власти Ирана заявляют, что у них нет планов создавать ядерное оружие и что их атомная программа носит исключительно мирный характер.