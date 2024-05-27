Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

МАГАТЭ сообщило, что Иран за квартал увеличил запасы высокообогащенного урана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тегеран за квартал вновь увеличил запасы обогащенного до 60% урана – на 20,6 кг по сравнению с данными на момент февральского отчета МАГАТЭ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на квартальный доклад этого агентства.

Таким образом, к настоящему моменту иранские запасы урана, обогащенного до уровня 60%, достигли 142,1 кг. Для производства ядерного оружия необходимо обогащение урана до 90%.

Кроме того, по данным МАГАТЭ, общий объем запасов всех видов обогащенного урана за квартал вырос на 675,8 кг и в мае составил 6201,3 кг.

Власти Ирана заявляют, что у них нет планов создавать ядерное оружие и что их атомная программа носит исключительно мирный характер.

Иран МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Brent подорожала до $82,6 за баррель

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

В Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики Пашиняна

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });