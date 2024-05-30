Путин по видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая проведет в режиме видеоконференции встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом "Родительская слава" или мамы удостоены звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этот же день в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации.

"Среди более тридцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями - военные, летчики-космонавты, представители общественных организаций и государственные деятели, известные артисты, деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и промышленности", - говорится в сообщении.