Ереван договорился с Россией о восстановлении железной дороги на севере Армении

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - С Россией достигнута договоренность о восстановительных работах на железной дороге, поврежденной в результате наводнения на севере Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По части строительства железной дороги с российскими партнерами, кажется, достигнута договоренность", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он также отметил, что "надо поставить упор на строительстве мостов", которые также были разрушены.

Со своей стороны глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что с зарубежными партнерами ведутся переговоры относительно их участия в восстановительных работах.

"Однако необходим весь перечень наших нужд", - сказал он.

В результате наводнения в Лорийской и Тавушской областях на севере Армении погибли два человека, еще двое пропали без вести, разрушено множество дорог, мостов, других объектов инфраструктуры.

ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я дочка ОАО "Российские железные дороги") управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.