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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ЕС ввел санкции в отношении командования Вооруженных сил Ирана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз в пятницу ввел санкции против главы Минобороны Ирана Мохаммада-Резы Караи Аштиани за якобы помощь России в действиях на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

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Согласно постановлению, помимо него, в санкционные списки включены еще пять физических и три юридических лица. Среди них, в частности, Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), объединенное командование вооруженных сил Ирана, иранский военачальник Голям-Али Рашид и командующий спецподразделением "Кудс" КСИР бригадный генерал Эсмаил Каани.

Согласно позиции ЕС, "Россия использует БПЛА иранского производства" на Украине.

Западные страны утверждают, что РФ применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операций на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

ЕС Иран
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