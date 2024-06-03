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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Подведомственный Росавиации ФГУП может получить средства за счет сбора за аэронавигацию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации) в 2024 году может получить средства на ремонт аэродромов за счет увеличения сбора с авиакомпаний за аэронавигацию, следует из проекта изменений в федеральный бюджет на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

Проектом предлагается дополнить статью 21 действующего закона о бюджете-2024 новой частью, предусматривающей возможность направления в 2024 году по решению правительства РФ в пользу ФГУП "АГА(а)" "бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов (...) в объеме, не превышающем дополнительно поступившие в доход федерального бюджета средства от увеличения ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов".

Соответствующее изменения предложены во исполнение поручения президента от 18 февраля 2024 г. о создании фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры аэродромов.

Как сообщалось, всего до 2030 года в РФ требуется модернизировать 116 аэродромов. На 75 из них планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд руб.

Также сообщалось о поручении властей создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно для него планируется собирать по 10 млрд руб. через спецсбор с авиакомпаний в пользу "Госкорпорации по организации воздушного движения", говорил ранее собеседник "Интерфакса", знакомый с этой инициативой. В конечном счете, пояснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 руб.

Росавиация Госкорпорация по организация воздушное движение ФГУП
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