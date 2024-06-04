В Азербайджане пять рабочих судоремонтно-строительного завода погибли от отравления

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Азербайджане на плавучей верфи №61 судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) пять человек насмерть отравились газом при проведении ремонтных работ, сообщило ASCO.

Инцидент произошел в 17:00 (16:00 по Москве 3 июня).

Дежурный на плавучей верфи Йолчуев Намиг, заметив отсутствие четырех рабочих, отправился на их поиски и вошел в насосный отсек балласта верфи, где также отравился газом.

"На место происшествия была привлечена специальная бригада МЧС. Были извлечены тела пяти человек - Сафаралиева Турала, Шахбазова Орхана, Йолчуева Намига, Агаева Тейюба и Мамедова Самида", - сообщило ASCO.

Минздрав Азербайджана сообщил, что еще двух человек госпитализировали с диагнозом отравление газом.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что прокуроры и сотрудники МЧС осмотрели место происшествия, ведутся необходимые процессуальные действия.