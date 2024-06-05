Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Путин отметил сдержанную позицию Италии в ситуации с Украиной

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Позиция итальянского правительства в связи с ситуацией на Украине по отношению к России более сдержанная, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что позиция итальянского правительства более сдержанная, чем политика многих других европейских стран, и обращая на это внимание, соответствующим образом это оцениваем", - сказал Путин в среду на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств.

"Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы как бы это тоже имеем в виду", - сказал президент РФ.

"Мы очень рассчитываем на то, - сказал Путин, - что с Италией нам в конечном итоге может быть после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, может быть, даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной".

Владимир Путин Италия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американский пилотируемый корабль Starliner вышел на орбиту и взял курс на МКС

Американский пилотируемый корабль Starliner вышел на орбиту и взял курс на МКС

Что произошло за день: среда, 5 июня

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Национальный демократический альянс Индии официально избрал Моди своим лидером

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Резервуар с судовым топливом взорвался в Таллине

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Политик из партии "Альтернатива для Германии" получил ножевые ранения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });