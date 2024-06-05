Путин отметил сдержанную позицию Италии в ситуации с Украиной

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Позиция итальянского правительства в связи с ситуацией на Украине по отношению к России более сдержанная, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что позиция итальянского правительства более сдержанная, чем политика многих других европейских стран, и обращая на это внимание, соответствующим образом это оцениваем", - сказал Путин в среду на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств.

"Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы как бы это тоже имеем в виду", - сказал президент РФ.

"Мы очень рассчитываем на то, - сказал Путин, - что с Италией нам в конечном итоге может быть после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, может быть, даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной".