США планируют ужесточить стратегию в сфере ядерного оружия

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В пятницу США могут объявить о своем намерении придерживаться более жесткой стратегии в области ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

В сообщении говорится, что "США считают, что им необходимо принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями в свете растущей глобальной напряженности и внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности".

Semafor в своем материале утверждает, что Китай и Россия "отвергли усилия США по обсуждению контроля над вооружениями в течение прошлого года".

Ожидается, что о коррективах стратегии объявит старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди на конференции по контролю над вооружениями.

Собеседник издания заявил, что Вашингтон "все еще надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия", и что Россия и Китай "столкнутся с ухудшением обстановки в плане безопасности, если продолжат отказываться от участия".