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В парламент Южной Осетии пройдут четыре партии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком Южной Осетии огласил предварительные данные выборов депутатов парламента после подсчета 87% протоколов. Лидирует партия "Единая Осетия", на втором месте - "Ныхас", на третьем - Народная партия, на четвертом - Коммунистическая партия, сообщил член ЦИК Игорь Чочиев.

"Число голосов распределилось следующим образом: Народная партия получила 3 186 голосов избирателей, 15,41%, Коммунистическая партия - 1 472 голоса, 7,12%, "Единая Осетия" - 6 267 голосов, 30,32%, "Ныхас " - 6 174 голоса, 29,93%, против всех - 673 голоса, 6,26%", - сказал Чочиев.

Еще три политические партии не преодолели барьер в 7 %.

Кроме того, определились 17 депутатов от одномандатных округов. Всего в парламент Южной Осетии вошли 17 депутатов от партий и 17 одномандатников.

Явка на парламентских выборах в Южной Осетии составила 72,32%. По данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, превысило 29 тысяч.

ЦИК Единая Осетия Южная Осетия Игорь Чочиев
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