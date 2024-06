Фондовые индексы США в понедельник выросли

&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в первом квартале, отмечает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик, слова которого приводит Market Watch.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 0,8% по итогам торгов в понедельник. Компания провела сплит акций в соотношении десять к одному после закрытия рынка в пятницу.

Капитализация Southwest Airlines Co. увеличилась на 7,1%. Elliott Investment Management подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что она владеет долей в авиакомпании стоимостью $1,9 млрд. Elliott направила обращение к акционерам Southwest Airlines, заявив о необходимости пересмотра стратегии компании.

Рыночная стоимость FedEx Corp., одной из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, выросла на 2,4%. Совет директоров FedEx одобрил повышение квартальных дивидендов на 10%, до $1,38 на акцию с $1,26 на акцию.

Цена бумаг Apple Inc. опустилась на 1,9% после ежегодной конференции для разработчиков, в ходе которой компания, в частности, анонсировала запуск собственной ИИ-платформы Apple Intelligence. Apple также представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad и Mac.

Акции Advanced Micro Devices подешевели на 4,5% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг чипмейкера до "нейтрально" с "покупать" экспертами Morgan Stanley.

Котировки бумаг KKR & Co., CrowdStrike Holdings Inc. и GoDaddy Inc. выросли соответственно на 11,2%, 7,3% и 1,9% на информации о том, что они будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 24 июня.

Цена акций Krispy Kreme Inc. поднялась на 6,5% - до $11,32. Эксперты Truist улучшили рекомендацию для бумаг компании до "покупать" с "держать" и повысили их прогнозную цену до $15 с $13, отметив потенциал роста выручки производителя пончиков благодаря партнерству с McDonald's Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 69,05 пункта (0,18%) и составил 38868,04 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,8 пункта (0,26%) - до 5360,79 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 59,4 пункта (0,35%) и составил 17192,53 пункта.