ЕК хочет продлить до марта 2026 г. временную защиту в ЕС для украинских беженцев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предложила продлить временную защиту в ЕС для беженцев из Украины еще на год, с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

"Безопасных и устойчивых условий возврата людей все еще нет, поэтому комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и нужно продлить на дополнительный год этот период защиты", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

Это, по его словам, позволит обеспечить в текущих обстоятельствах стабильное положение 4,2 млн человек, которых уже принимают в Европейском союзе.

В Брюсселе пояснили, что ЕК представит это предложение на рассмотрение Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 13 июня. Совет должен официально утвердить это предложение.