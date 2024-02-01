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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В обновленный бюджет ЕС добавлены 2 млрд евро для решения проблемы миграции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европейский совет принял постановление по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в котором, в частности, предусмотрено 2 млрд на урегулирование миграционной проблемы.

В документе отмечается, что главы государств и правительств стран ЕС договорились увеличить раздел 4 финансового плана Евросоюза (миграция и управление границами) на 2 млрд евро, "чтобы обеспечить достаточное финансирование для поддержки государств-членов в решении неотложных проблем, связанных с миграцией и управлением границами в странах на передовой линии миграции".

Кроме того, финансирование рассчитано на беженцев с Украины и Ближнего Востока.

Помимо того, Европейский совет напомнил о потенциальной возможности использования фондов европейской политики сплочения для решения миграционных задач и потребностей. С этой целью в постановлении предлагают Европейской комиссии помочь государствам-членам использовать такую возможность.

Поправки к бюджету предусматривают также увеличение финансирования на 7,6 млрд евро по разделу 6 (политика соседства и международное сотрудничество). Цель - "позволить союзу оказывать необходимую поддержку в контексте чрезвычайной геополитической напряженности".

"Это поможет поддерживать эффективное сотрудничество в вопросах миграции с третьими странами, включая поддержку сирийских беженцев в Турции и в регионе вообще, а также продолжать действия, предпринятые ранее через целевой фонд ЕС, в отношении Африки", - говорится в документе.

Дополнительные средства могут быть использованы и для партнерства в решении миграционных проблем со странами Западных Балкан.

ЕС
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