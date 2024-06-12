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Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Литва передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 бронетранспортеров М113, такое решение утвердило правительство республики в среду, передает агентство BNS со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что бронетранспортеры должны прибыть на Украину на этой неделе.

Передаваемая бронетехника призвана усилить возможности ВСУ в разминировании и является безвозмездным вкладом Литвы в помощь, мобилизованную возглавляемой Исландией Коалицией по разминированию, говорится в сообщении.

Литва перевела Украине помощи на сумму более 1 млрд евро, это преимущественно военная помощь, отмечает BNS.

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