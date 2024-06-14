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Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже, сообщает в пятницу Associated Press.

Как отмечает агентство, власти Саудовской Аравии ожидают, что всего в хадже в этом году могут принять участие более 2 млн человек.

Перед началом хаджа паломники совершили таваф - ритуальный обход против часовой стрелки мусульманской святыни Каабы, расположенной во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке.

Хадж проходит на фоне войны в секторе Газа. Жители анклава не смогли присоединиться к паломничеству из-за закрытия в мае контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах". Однако, как сообщается, люди, успевшие покинуть Газу до закрытия КПП "Рафах", примут участие в хадже.

По данным палестинских властей, также в Мекку на хадж прибыли около 4,2 тыс. паломников с Западного берега реки Иордан.

Впервые за более чем десятилетие в Мекку прямыми рейсами из Дамаска отправились сирийские паломники, так как ранее в этом году возобновилось прямое авиасообщение между Саудовской Аравией с Сирией.

Хадж будет проходить с 14 по 19 июня. Ранее саудовские метеорологи предупреждали о пике жары, который придется на время хаджа, температура воздуха может достичь 48 градусов.

"В этот период температура воздуха может повыситься до 45-48 градусов по Цельсию при влажности в 25% и нулевой вероятности выпадения осадков", - сообщал метеорологический центр Саудовской Аравии.

Кроме того, синоптики предупредили о ветрах, скорость которых будет варьироваться от 2,7 до 10 м/с.

Хадж - ежегодное паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. Оно совершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Считается, что, хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин должен совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Саудовская Аравия Мекка
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