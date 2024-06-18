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Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $84,12 за баррель, что на $0,13 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,63 (2%), до $84,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,2%) до $80,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,88 (2,4%) до $80,33 за баррель.

"С середины июня цены на нефть уверенно растут на статданных из США, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Подъем рынка на прошлой неделе можно считать отложенной реакцией на решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти".

"Инвесторы также ожидают, что спрос на топливо будет набирать силу с учетом начавшегося автомобильного сезона, и это приведет к снижению запасов нефти в ближайшие недели", - говорит Разакзада, которого цитирует Market Watch.

Brent нефть
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