Производитель электромобилей Fisker объявил о банкротстве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя примерно год после выхода его первой модели на рынок.

Компания постепенно сворачивала операции в последние недели, пишет газета The Wall Street Journal.

Fisker была основана в 2016 году Хенриком Фискером, который ранее работал в BMW и Aston Martin. Она стала публичной в 2020 году в результате слияния со SPAC, связанной с инвестиционной Apollo Global Management Inc.

В отличие от других стартапов из автомобильной отрасли, которые имеют или строят собственные заводы, Fisker полагалась на подрядчиков, фокусируя собственные усилия на проектировании, дизайне и разработке программного обеспечения.

Компания привлекла $1 млрд для запуска операций, однако быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим ключевым инвестором. Она также вела переговоры с крупным автопроизводителем относительно возможных инвестиций и совместного производства, однако в марте этого года переговоры завершились без заключения соглашения, отмечает WSJ. Тогда же стало известно о делистинге ее акций с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Fisker начала поставки своей первой модели - электрического кроссовера Ocean - летом прошлого года, как раз в тот момент, когда спрос на электромобили в мире начал ослабевать.

В июне текущего года компания добровольно отозвала более 18 тыс. электромобилей Ocean. Около 11 тыс. машин были отозваны в связи с риском потери мощности двигателя в результате перехода автомобиля в режим безопасности из-за работы программного обеспечения (ПО). Еще порядка 7 тыс. автомобилей – в связи с несоответствием регуляторным стандартам в отношении индикаторов и значков на приборной панели.

Первая автомобильная компания Хенрика Фискера - Fisker Automotive - обанкротилась в 2013 году в том числе из-за проблем с поставщиком аккумуляторов. Фискер говорил, что пытался извлечь уроки из прошлых проблем, в том числе привлек больше инвестиций, чем в первый раз, и заключил соглашения с надежными поставщиками, включая Magna Steyr и Contemporary Amperex Technology.

Накануне издание Market Watch сообщило, что Фискер выставил на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе за $35 млн.