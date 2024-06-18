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McDonald's сворачивает эксперимент по приему заказов с помощью ИИ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp. прекращает совместный с IBM двухлетний ИИ-эксперимент по автоматизации обслуживания (automated order taking, AOT) автомобилистов в формате drive-through (без выхода из машины), пишет журнал Restaurant Business со ссылкой на электронное письмо McDonald's в адрес своих франчайзи.

Эксперимент, в рамках которого автомобилисты могли заказывать у компьютера голосом более чем в 100 ресторанах, сворачивается на фоне ошибок искусственного интеллекта (ИИ). В частности, одному клиенту технология предложила мороженое с беконом, другому - добавила в заказ девять стаканов сладкого холодного чая.

"После тщательного анализа McDonald's решила прекратить текущее партнерство с IBM в отношении AOT, и не позднее 26 июля 2024 года технология будет отключена во всех ресторанах, где сейчас тестируется", - сообщил в письме главный директор по ресторанам (chief restaurant officer) американского подразделения McDonald's Мейсон Смут.

McDonald's не исключает поиск нового партнера в сфере AOT, однако отмечает, что IBM остается доверенным партнером и "мы продолжим использовать многие их продукты в нашей глобальной системе".

IBM, в свою очередь, заявила, что ведет переговоры об использовании ИИ-технологии с другими сетями ресторанов быстрого питания.

McDonald's IBM США
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