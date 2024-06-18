В Маниле обвинили КНР в нападении на филиппинский конвой с грузом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Береговая охрана в КНР накануне прибегла к силе с целью помешать филиппинским морякам доставить груз для своих военных на спорном рифе Аюнгин (английское название - Вторая отмель Томаса, китайское - Жэньай), передает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

На этом рифе находится посаженный на мель BRP Sierra Madre, на котором несет службу филиппинский гарнизон. Контроль над данной зоной оспаривают КНР и Филиппины, и береговая охрана КНР неоднократно пыталась воспрепятствовать доставке грузов на риф.

"Двое представителей филиппинских служб безопасности, знавших о миссии по доставке припасов на риф, заявили AP, что, когда две резиновые лодки с филиппинцами приблизились к BRP Sierra Madre для отгрузки, нескольких скоростных катеров с служащими береговой охраны КНР прибыли, чтобы помешать миссии. Это привело к потасовкам и столкновению", - информирует агентство.

По данным филиппинской стороны, ранения получили не менее восьми филиппинцев. На помощь им пришел один из двух кораблей береговой охраны Филиппин, находившихся неподалеку и следивших за миссией.

Как рассказали собеседники AP, служащие китайские береговой охраны захватили и отбуксировали две филиппинских надувные лодки с грузом для аванпоста. Затем они забрали груз, включая винтовки, а лодки повредили и оставили.

В свою очередь, отмечает AP, в китайской береговой охране заявили, что ответственность за инцидент несет исключительно филиппинская сторона. В охране пояснили, что филиппинский корабль проигнорировал предупреждение китайских моряков, и это привело к столкновению кораблей.

В МИД КНР отметили, что судно снабжения Филиппин сопровождали две быстроходные моторные лодки, которые пытались провезти строительные материалы и другие грузы на BRP Sierra Madre. В ведомстве подчеркнули, что действия китайской стороны носили профессиональный, сдержанный и законный характер.

Позднее этот инцидент обсудили заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и замглавы МИД Филиппин Мария-Тереса Ласаро. Кэмпбелл подтвердил американские обязательства по Договору о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года, требующем от Вашингтона прийти на помощь Маниле в случае крупного конфликта.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.