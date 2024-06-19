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Израильские удары по Рафаху разрушили почти три четверти его инфраструктуры

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Военная операция Израиля в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом привела к разрушению более 70% объектов инфраструктуры, цитирует в среду Associated Press выдержку из заявления представителя местной администрации Ахмеда ас-Суфи.

"Израильскими ударами разрушено более 70% сооружений инфраструктуры в Рафахе на юге сектора Газа", - информирует агентство.

Ас-Суфи также обвинил израильскую армию в "систематических нападениях на лагеря беженцев в Рафахе" и разрушении "целых жилых кварталов" в одном из районов города.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В мае этого года израильская армия начала операцию в Рафахе. Этот город в власти Израиля считают последним оплотом ХАМАС.

Израиль ХАМАС Газа
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